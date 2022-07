A Luxembourg: Le grand retour de la Schueberfouer se précise

Trois ans après une dernière version «traditionnelle» en 2019, la Schueberfouer sera enfin de retour sur le champ du Glacis, à Luxembourg-Ville. Annulée en 2020, et limitée en 2021, en raison des mesures sanitaires liées au Covid-19, la «Fouer» va faire un come-back retentissant, du vendredi 19 août au mercredi 7 septembre 2022.

Au niveau des heures d’ouverture, changement important et non des moindres: durant vingt jours, attractions, animations, manèges, carrousels, restaurants, camelots et confiseries seront accessibles de midi à 1h du matin. Les établissements de gastronomie auront même la possibilité, cette année, d’ouvrir tous les jours, à partir de 11h du matin.