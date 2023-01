Petra, «ville rose» légendaire : Le grand retour des touristes dans la merveille du désert jordanien

Entouré de ses chameaux à Petra, la spectaculaire merveille archéologique en Jordanie nichée au fond d'un canyon dans le désert, Hussein Bdoul est tout sourire: les touristes sont bel et bien de retour.

Après des années au cours desquelles la pandémie de Covid a transformé la légendaire «ville rose» en une ville fantôme, ce père de sept enfants est de retour au travail, proposant aux visiteurs des promenades sur ses animaux décorés. «Le tourisme a repris et le nombre (de touristes) est encore plus important», lance Bdoul, 35 ans, vêtu d'un costume bédouin et d'un keffieh rouge recouvrant ses longs cheveux noirs. «Pendant la pandémie de coronavirus, nous n'avons vu personne à Petra», confie Bdoul. Un désastre pour la ville où «90 % des habitants travaillent dans le tourisme», dit-il.