Gagne tes entrées!: Le grand retour du WEC - TotalEnergies 6 heures de Spa-Francorchamps

Évènement

L’esprit du Mans débarque en Belgique! Avec le Championnat du Monde d’ndurance (FIA WEC), ce sont en effet les concurrents de la plus grande course d’endurance au monde qui se produiront sur le Circuit de Spa-Francorchamps, le samedi 29 avril.

Quelques semaines avant le centenaire de la grande classique française, les TotalEnergies 6 Hours of Spa seront à la fois la troisième épreuve du mondial d’endurance, mais aussi la grande répétition avant les 24 Heures. Dès lors, les constructeurs seront sur le plus beau circuit du monde pour faire briller leurs couleurs: Ferrari, Porsche, Toyota, Peugeot, Cadillac et Glickenhaus viseront la victoire au classement général, la catégorie LMP2 sera encore bien fournie et le match dans les GT opposera Porsche, Ferrari, Corvette et Aston Martin.