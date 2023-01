Littérature : Le grand romancier américain Russell Banks est mort

Le grand écrivain Russell Banks, dont la littérature s’est attachée à dresser le portrait des plus humbles et des marginaux dans l’Amérique du XXe siècle, est mort samedi à 82 ans des suites d’un cancer.

C’est une autre grande romancière américaine, Joyce Carol Oates, peintre elle aussi d’une société malade de sa violence et de ses inégalités, qui a été l’une des premières à lui rendre hommage, en annonçant sur Twitter que son ami Russell Banks était «décédé paisiblement chez lui, dans le nord de l’Etat de New York».

«J’aimais Russell et j’ai adoré son immense talent et son coeur généreux. «Pourfendeur de nuages» (était) son chef d’oeuvre, mais toute son oeuvre est exceptionnelle», a écrit sur Twitter l’auteure, qui a enseigné l’écriture comme Russell Banks à l’université de Princeton (New Jersey).

«Comme citoyen américain, je suis pessimiste»

Romancier, nouvelliste et poète, Russell Banks aimait raconter les difficultés de la classe ouvrière à travers des personnages qui luttent contre la pauvreté, la toxicomanie, les problèmes de classe et d’origine raciale.

«Si j’avais 20 ans aujourd’hui, je ne suis pas sûr que je deviendrais romancier»

Actif politiquement, Russell Banks avait pris position contre l’intervention militaire américaine en Irak et contre le Patriot Act. Il avait aussi présidé le Parlement international des écrivains créé par Salman Rushdie et fondé l’organisation Cities of Refuge North America, un réseau de lieux d’asile pour écrivains exilés ou menacés. Vainqueur du prix John-Dos-Passos en 1985, il était membre de l’Académie américaine des arts et des lettres.