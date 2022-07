À 3h de Luxembourg: Le grand Tunis, un dédale ombragé avec les pieds dans l'eau

1 / 30 Classée au patrimoine mondial, la Médina de Tunis déploie des milliers de km de rues et ruelles. dr Souks et jolies rues ombragées par des bougainvilliers y sont superbes. jw jw

Il est autour de 18h, le soleil se couche sur le vieux Tunis, au terme d'une journée déjà chaude. Pas très loin retentit l'appel à la prière, depuis le minaret de la grande mosquée Zitouna (de l'olivier), dans la Médina, la vieille ville. Déjà, les terrasses s'animent, on y joue sur des instruments traditionnels des rythmes arabisants, ou sur des guitares des airs de folk. La Médina, c'est le cœur palpitant de Tunis.

Les lieux attirent bien sûr les touristes dans un dédale de ruelles ombragées sous les bougainvilliers roses, rouges, blancs… On vient y flâner pour admirer les anciens dar, ces palais arabes parfois reconvertis en hôtel ou en maison d'hôtes. On y admire les portes ouvragées et colorées, on y recherche une cuisine sur le pouce savoureuse et relevée ou un restaurant plus chic.

Un quartier vibrant, une périphérie superbe

Mais la Médina, c'est bien plus qu'un lieu touristique. Contrairement à des endroits, ailleurs dans le monde, devenus des villes-musées sans âme et congestionnés, comme Montmartre ou le centre de Florence, la Medina de Tunis reste extrêmement vivante. Vibrante, même. En partie refait à neuf, ces dernières décennies, le quartier inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco, compte plus de 100 000 habitants sur quelque 270 hectares dans lesquels on se perd facilement, mais où on trouvera tout aussi facilement un habitant du cru pour demander son chemin.

Rues résidentielles, souks dans des allées couvertes, commerces… La Médina a tout d'une ville dans la ville, à l'ambiance particulière. On en sort pour aller explorer le reste de Tunis. Tout autour de la ville historique, on trouve un immense marché à ciel ouvert, sur lequel on trouve à peu près tout ce qu'on peut imaginer, des vêtements à la volaille, des ballons de plages aux lunettes de soleil. Plus loin, l'avenue Habib-Bourguiba, du nom du héros de l'indépendance et du premier président tunisien, s'étend sur 1,5 km. Les «Champs-Élysées tunisiens» sont bordés, de part et d'autres, par d'innombrables terrasses à l'ombre de grands arbres.

Au bout de l'avenue Bourguiba, se trouve le terminus de la ligne TGM qui permet d'aller explorer, à moindres frais, le Grand Tunis. On pourra faire étape à Carthage, pour y voir les riches vestiges de l'époque romaine. On admirera aussi Sidi Bou Saïd, perle du littoral tunisien, avec ses maisons blanchies sous un soleil radieux, ou encore La Marsa, où les Tunisois aiment à venir à la plage, le week-end.

Sidi Bou Saïd, la perle du littoral tunisien

À quelques encablures au nord de Tunis, Sidi Bou Saïd offre des décors de carte postale en surplomb de la mer. La ville, hyper touristique, peut être étouffante sur son avenue principale. Mais si vous tournez au premier coin de rue, vous serez plus au calme et les rues seront toujours aussi jolies. Les maisons arabes et andalouses d'un blanc éclatant et aux portes bleues jalonnent la ville, de même que les terrasses. Si le Café des délices, dédale de tables accrochées au-dessus des flots, offre une vue sublime, il affiche des tarifs d'attrape-touristes, depuis qu'il a été rendu célèbre par une chanson de Patrick Bruel.

On lui préférera l'antique Café des nattes, qui au fil de près de deux siècles d'existence a vu défiler Simone de Beauvoir, Paul Klee ou encore André Gide. Plus bas, le Centre des musiques arabes et méditerranéennes est hébergé dans une demeure sublime, le palais Ennejma Ezzahra, bâti par le baron d’Erlanger, un peintre qui s'est installé là au début du siècle dernier. La maison est un exemple parfait d'architecture arabo-andalouse, faite de colonnes et de fioritures magnifiques. Et des jardins, on surplombe la mer.

La mer, on peut y descendre par un chemin escarpé mais bien aménagé depuis le centre de Sidi Bou Saïd. Après la descente au milieu de la végétation nord-africaine, on arrive sur le port de plaisance de Sidi. Une vaste terrasse permet de se poser face au golfe de Tunis, en sirotant un thé à la menthe ou aux pignons à l'ombre, avant d'aller trouver un restaurant de poissons.

La Marsa Plage

Au bout de la ligne TGM (Tunis-Goulette-Marsa), juste après Sidi Bou Saïd, La Marsa est le lieu où les Tunisois aiment se prélasser. Bordée par le golfe de Tunis, la ville permet d'aller se dorer la pilule sur la plage, à seulement un peu plus d'une demi-heure du centre de la capitale. On y vient en famille pour mettre les pieds dans l'eau, aller manger des glaces sur une des rues qui descendent vers la mer.

Carthage, témoin de l'histoire de la Tunisie

À mi-chemin entre Tunis et La Marsa, Carthage regorge de sites historiques éparpillés sous le soleil méditerranéen, entre les quartiers résidentiels tranquilles. La cité déploie près de 3 000 ans d'histoire depuis l'arrivée des phéniciens. Les vestiges les plus significatifs, ce sont les thermes d'Antonin, les troisièmes plus vastes de l'empire, où les citoyens venaient se prélasser depuis l'année 162 de notre ère. Il en reste les fondations, avec des colonnes qui donnent une idée de l'immensité des lieux à l'époque de leur construction.

Le musée de Carthage et l'Acropolium voisin, les villas romaines et d'autres sites historiques pourront être visités à Carthage, en achetant un billet valable la journée pour entrer dans tous ces lieux. Et, quand vous êtes aux thermes d'Antonin, face à la mer, l'immense bâtiment visiblement très surveillé sur votre gauche n'est autre que le palais présidentiel.

Les Champs-Élysées tunisiens

L'avenue Habib-Bourguiba, principale artère du centre de Tunis, est considérée comme les Champs-Élysées tunisiens. C'est là qu'est née la révolution de 2012, qui a mis fin au règne du dictateur Ben Ali. Aujourd'hui encore, des manifestations politiques sont parfois organisées à cet endroit. Mais on y vient surtout pour se prélasser en buvant une boisson fraîche sur une des nombreuses terrasse qui longent l'avenue de 1,5 kilomètre. Le théâtre bâti à l'époque coloniale, au tout début du XXe siècle, vaut le détour pour son architecture, et éventuellement pour un spectacle. On peut aussi y manger, en terrasse ou en intérieur.

Des Palais des mille et une nuits

La Médina de Tunis regorge de dars, des palais arabes dont beaucoup ont été reconvertis en hôtels superbes. Vastes chambres autour d'une cour intérieure jalonnée de colonnes, murs finement décorés de mosaïques, petits-déjeuners savoureux… L'idéal pour dormir au cœur de la Médina.

On pourra citer le superbe Palais Bayram, le très luxueux Dar El Jeld, où l'on peut aussi aller pour simplement profiter du restaurant sur le toit, ou encore le chaleureux et non moins superbe Dar Ben Gacem. Et si vous n'avez pas forcément le budget pour loger dans de tels palaces, sachez que l'auberge de jeunesse de la Médina est également installée dans un ancien palais.

Les portes de la Médina