Evénement au Luxembourg: Le gratin de la natation de retour à La Coque

«En termes de niveau, c'est presque équivalent à un championnat d'Europe», s'enthousiasme Marco Stacchiotti, le président de la Fédération luxembourgeoise de natation et de sauvetage (FLNS). Après deux ans d'absence, il n'a pas été difficile de convaincre les nageurs de revenir au Grand-Duché. «Ils ne viennent pas pour l'argent, mais pour l'environnement familial de la compétition. On est au petit soin avec eux», détaille Stacchiotti.

Moins nombreux

Beaucoup de nageurs de la Grande Région ont raccroché à cause du Covid et manqueront à l'appel. Côté Luxembourgeois, en l'absence de Ralph Daleiden et Rémi Fabiani, restés aux États-Unis où ils étudient, les regards seront notamment tournés vers Julien Henx, Max Mannes et João Carneiro.