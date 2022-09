Evénement au Luxembourg: Le gratin des on-line stores à Luxexpo The Box

Le salon Long live the Summer est de retour à Luxexpo The Box, pour une seconde édition. «En 2021, c’était un succès avec 8 000 visiteurs, souligne Carlo Thelen, directeur général de la Chambre de commerce. On a retravaillé le concept en ouvrant un off-line market pour nos exposants. Ce qui leur permettra peut-être, à terme, de créer un ''shop'' en présentiel, et pourquoi pas un pop-up store via les services de la ville de Luxembourg».

En quoi ce salon se distinguera des 130 événements mis sur pied par Luxexpo The Box? «On aura 100 exposants lifestyle», précise Paul Marceul, Chief Marketing Officer de Luxexpo The Box. «Avec une offre en déco, plantes, meubles, mode de seconde main, upcycling, nourriture et boissons. Le tout complété par une dizaine d’heures d’animation. Tout est gratuit. On a fait une sélection sur les boutiques en ligne du Luxembourg. On a recherché de jeunes marques et de créateurs qui ne sont que on-line. On veut leur donner l’opportunité de se présenter «dans le dur»». Frédéric Lambert