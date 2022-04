FPS: Le «Green Wall» fait parler la poudre sur «Valorant»

Le jeu de la semaine : The Plane Effect

Ce jeu, à la frontière du réel et de l'étrange, peut tout à fait être considéré comme un OVNI dans le domaine vidéoludique. Le principe est simple : vous quittez votre travail et vous devez retrouver votre famille au plus vite. Mais pourquoi ? Et comment ? Vous allez traverser des paysages dystopiques et vous rendre compte que quelque chose ne va pas. Dans ces paysages étranges, des énigmes sans indices sont au programme, à moins d'activer un peu d'aide grâce au "Mode assisté". Enfin, un être ou une présence semble vous suivre... mais vous devez avancer et ne jamais vous retourner. The Plane Effect est inclus dans le catalogue « Blacknut », l’option Cloud Gaming disponible dans les offres mobiles POST.