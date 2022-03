Le Groenland fond de plus en plus vite

Les glaciers de l'Est de l'Arctique poursuivent à grande vitesse leur avancée vers la mer, signe du réchauffement climatique dans l'Arctique, a annoncé mercredi Greenpeace.

Selon les mesures réalisées par Greenpeace, les glaciers du Groenland fondent de plus en plus vite.

Entre deux et trois fois plus vite que lors des dernières mesures réalisées au Groenland. Voici la vitesse qu'atteint actuellement la fonte des glaces en Arctique, selon les analyses réalisées par Greenpeace.

Le glacier Helheim, large de six kilomètres et épais d'un kilomètre, se déplace ainsi à une vitesse de 25 mètres par jour, soit le double de la vitesse constatée en 2005 lors de la précédente expédition de l'Arctic Sunrise, l'un des navires de l'organisation écologique.

La vitesse de l'autre grand glacier de l'Est groenlandais, Kangerdlugssuaq, est encore plus dramatique, atteignant 38 mètres par jour ou 14 km par an. Elle a quasiment triplé entre 2004 et 2005, de 5 km à 14 km par an, avant de se stabiliser à ce dernier niveau depuis cette date selon Greenpeace.