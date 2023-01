Femme de Robbie Williams: Le gros coup de gueule d'Ayda Field sur le soi-disant «égoïsme» des mères

Le chanteur et l'actrice sont mariés depuis 2010 et à la tête d'une petite tribu de 4 enfants.

Depuis 2010, Ayda Field est Madame Robbie Williams avec qui elle a eu quatre enfants, Theodora, 10 ans, Charlton, 8 ans, Colette, 4 ans et Beau, 2 ans. Si elle adore évidemment ses quatre merveilles, la comédienne de 43 ans a dénoncé l'injustice des femmes face à leurs nouvelles responsabilités. Au cours d'une conversation avec Sophie Ellis-Bextor dans son podcast «Postcards From The Edge», elle a regretté que les femmes aient le sentiment d'être «égoïstes» quand elles veulent faire autre chose que s'occuper de leur progéniture.

«Je ne sais pas si c'est à cause de ce que nous avons hérité culturellement de nos mères et de leurs mères, et de la société, et de ce qu'on attend de nous» mais nous devons «combattre cette petite voix qui fait que nous nous sentons coupables lorsque nous poursuivons une chose qui nous appartient».