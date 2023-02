Festival: Le gros «line-up» du Cabaret Vert avec Calvin Harris et Damso

Après son retour réussi l'année passée, le Cabaret Vert a dévoilé les premiers noms de l'édition 2023 qui se déroulera encore une fois sur cinq jours, du 16 au 20 août. Parmi les grandes stars qui seront présentes à Charleville-Mézières (Ardennes), deux poids lourds de la scène électro internationale avec Calvin Harris et The Chemical Brothers.

Mais les Britanniques ne seront pas les seules vedettes du festival, qui fait la part belle aux grands noms du rap francophone. Damso, Lomepal et Hamza seront de la partie, tout comme PLK, Dinos ou encore Zola. Pour le hip-hop US, la prestation très attendue de Cypress Hill devrait ravir les fans de fusion rap/rock à l'ancienne. Dans un registre emo plus actuel, l'Américaine 070 Shake et l'Anglais Yungblud font partie des autres sensations à découvrir.