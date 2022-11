Gagne tes places! : Le groupe britannique de rock indépendant Alt-J alias Δ, en concert à l'Atelier

Originaire de Leeds en Angleterre, les trois musiciens présentent leur nouvel album The Dream.

Concert

Le nouvel album d'Alt-J s'appelle The Dream - un titre approprié pour un disque d'une telle intrigue, beauté et obscurité cachée, enregistré tout au long de la pandémie, mais pas nécessairement un produit de celle-ci. C'est un disque qui parle de meurtre, d'amour, de Coca-Cola, de logique tordue, de vengeance, de crypto-monnaies, de perte, d'espoir et quel que soit le sujet que l'album vous inspire.