Immobilier au Luxembourg : Le groupe Cenaro en passe de faire faillite

Christophe Chevallier, issu du monde de la finance, voulait révolutionner le secteur immobilier luxembourgeois en faisant prépayer les projets de résidence clef en main par de la dette, rappelle Reporter.lu, qui avait révélé en décembre les difficultés financières de Cenaro. Des banques, les compagnies d’assurance et les fonds de pension avaient souscrit aux obligations privées à échéances courtes (24 mois généralement) lancées sur le marché, attirés par des promesses de taux d’intérêts de 10% par an, voire 12% en 2019, à l’heure où les taux d’intérêt offerts par les banques centrales étaient négatifs.

Mais lorsque les taux d’intérêt augmentent autant que les perspectives négatives pour l’économie, les investisseurs peuvent être soit plus attentifs aux risques qu’ils prennent voire essaient de récupérer leur mise; soit être désireux d’aller s’aventurer vers des produits plus rentables, indexés sur les nouveaux taux d’intérêt, souligne Paperjam. Et si un promoteur a davantage de besoins de financement, pour multiplier les chantiers, par exemple, même lorsqu’ils sont potentiellement très rentables, il peut être plus difficile de trouver de nouveaux financements, voire de payer les coupons des investisseurs qui sont déjà dans l’aventure.