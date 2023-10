Le groupe Daft Punk pourrait se reformer pour les JO de Paris

De 1997 à 2013, les Français ont publié quatre albums. Tous ont connu un succès critique et commercial. David Black

C’est une petite bombe qui a été lâchée sur France Inter le 24 octobre 2023. Le metteur en scène de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris a laissé entendre que Daft Punk, dont la séparation en 2021 avait provoqué un séisme sur la planète musique, pourrait se reformer pour prendre part au show. Thomas Jolly était interrogé sur quels artistes il voyait pour ce spectacle.

Le Français a d’abord lâché que ce serait «très heureux» de voir l’iconique duo, formé de Thomas Bangalter et de Guy-Manuel de Homen-Christo, se produire lors de la cérémonie. «Ce serait très heureux qu’il y soit. On ne peut pas ne pas penser à Daft Punk quand on pense à une exposition internationale d’un groupe français», a-t-il estimé, sous-entendant que le combo était un des meilleurs ambassadeurs de la France à l’étranger.

Peu après, la journaliste, Léa Salamé, lui a demandé d’avouer «une mauvaise pensée» qu’il aurait eue durant l’interview. «J’ai un peu menti. J’ai un peu menti sur Daft Punk», lui a répondu dans un sourire gêné Thomas Jolly. Et Salamé de s’exclamer: «Ah, donc c’est fait! Ce n’est pas en négociation. C’est fait. On a une info!» Le metteur en scène, les joues rougies par l’émotion, n’en a toutefois pas dit plus.

Dire que cette hypothétique reformation est un événement relève de l’euphémisme. Daft Punk, lauréat de sept Grammy Awards, a marqué la musique de son empreinte. Avares en concerts – leur dernière apparition sur une scène remonte à 2010 lors d’un featuring surprise durant un show de Phoenix – les deux Français avaient fait sensation lors de la cérémonie des Grammies en 2014.

Ils s’étaient alors produits sur scène avec Stevie Wonder, Pharrell Williams et Nile Rodgers. Depuis lors, ils n’ont plus jamais donné de show. Après leur séparation, Thomas Bangalter a notamment travaillé, en solo, sur la musique d’un ballet de l’Opéra national de Bordeaux.