Gagne tes places!: Le groupe de hard rock à succès Disturbed sera à la Rockhal pour un live inimitable

Concert

Émergeant de Chicago au tournant du siècle avec une vision insidieuse, contagieuse et inimitable sans comparaison, Disturbed a tranquillement dominé le hard rock selon ses propres termes. Ils font le genre de musique qui vous pousse à vous accrocher, à vous battre plus fort et à persévérer pour toujours. C'est la raison pour laquelle ils ont tranquillement revendiqué une place à l'avant-garde du rock du 21e siècle avec un succès record, des ventes de plus de 17 millions d'unités, près de 8 milliards de streams et des concerts à guichets fermés dans le monde entier.

Nommé à deux reprises aux GRAMMY® Awards, le quatuor s'est hissé cinq fois de suite à la première place du Billboard Top 200, occupant un espace raréfié aux côtés de Metallica, le seul autre groupe de hard rock à avoir accompli cet exploit. Depuis leur premier album influent The Sickness, certifié 5 fois platine en 2000, ils ont construit un catalogue à toute épreuve, marqué par une procession de succès, dont les titres «Stupify», «Inside The Fire» et «Land of Confusion», certifiés platine, «Stricken», certifié 2 fois platine, «Down With The Sickness», certifié 6 fois platine, et «The Sound of Silence», certifié 7 fois platine, pour n'en citer que quelques-uns. Ce dernier a notamment reçu une nomination aux GRAMMY® Awards dans la catégorie «Meilleure performance rock», le groupe ayant remporté le titre de «Meilleur artiste rock» aux iHeartRadioMusic Awards 2017. Disturbed ne s'arrête jamais et entame un nouveau chapitre avec son album Divisive (2022), qui comprend notamment les titres «Hey You» et «Unstoppable», 15e numéro 1 sur les radios rock.