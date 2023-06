Gagne tes places!: Le groupe de métal Arch Enemy à la Rockhal le 25 juin

Concert

Lancé en 1995 par le guitariste/compositeur Michael Amott (ex-Carcass) et le chanteur Johan Liiva, le premier album de 1996 «Black Earth» a renforcé le genre death metal en perte de vitesse et a montré qu'il avait encore un potentiel grand public. En 2000, Liiva s'est retiré et Angela Gossow l'a remplacé donnant au groupe un son revitalisé. Aujourd'hui, ils vont de l'avant avec «Deceivers», prouvant sans cesse qu'ils sont les maîtres de leur art.