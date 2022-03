Le groupe des demandeurs d’emploi s'agrandit

Le chômage augmente. 12 787, c'est le nombre de personnes à la recherche d'un emploi pour le mois de juillet divulgué par le Comité de conjoncture.

Au 31 juillet, 12 787 personnes sans emploi résidant au Luxembourg étaient enregistrées auprès des services de placement de l’Administration de l’emploi (ADEM) et non affectées à une mesure pour l’emploi, selon le rapport du Comité de conjoncture. C'est-à-dire 3 517 personnes de plus.