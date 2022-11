Abou Hassan al-Hachimi al-Qourachi : Le groupe Etat islamique annonce la mort de son chef

Un descendant

Il ne donne pas non plus d'indication sur le nouveau chef du groupe, qui porte le même nom Al-Qourachi que son prédécesseur, qui se réfère à la tribu du prophète Mahomet, dont le «calife» autoproclamé doit être un descendant. Après une montée en puissance fulgurante en 2014 en Irak et en Syrie, et la conquête de vastes territoires, l'EI a vu son «califat» autoproclamé être renversé sous le coup d'offensives successives dans ces deux pays, respectivement en 2017 et 2019. Depuis, l'organisation a plusieurs fois été déstabilisée par la mort ou la capture de ses dirigeants.