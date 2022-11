Le groupe France vivrait mieux sans Benzema

Alors que la France dispute son deuxième match du Mondial 2022 contre le Danemark ce samedi (17h), un vent de légèreté semble souffler sur le groupe de Didier Deschamps. Une excellente ambiance se dégage du collectif, sur et en dehors du terrain. D'après L'Équipe, le départ de Karim Benzema ne serait pas étranger à cet enthousiasme collectif.

Non pas que le Madrilène, de retour en Bleu depuis l'année dernière, posait le moindre problème en termes de comportement, mais son statut de Ballon d'or impressionnait une partie des jeunes et créait une certaine insécurité pour ses compères de l'attaque. En filigrane, le quotidien sportif explique que Kylian Mbappé a pu reprendre toute la lumière, ce qu'il aime par-dessus tout, qu'Antoine Griezmann a retrouvé un rôle central et Olivier Giroud une place de titulaire.