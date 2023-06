Den Atelier: Le groupe norvégien électro Röyksopp à Neimënster le 27 juin

Concert

Avec un nom que la plupart des gens orthographient ou prononcent mal, Röyksopp est un groupe norvégien qui a déjà pris place dans l'histoire de la musique électronique. Leurs disques ont été récompensés par des prix de platine, ils ont remixé des artistes tels que Coldplay, Depeche Mode et Kings Of Leon, et ont écrit de la musique pour des artistes comme Robyn, Lykke Li et Karin Dreijer-Andersson (Fever Ray / The Knife). Issu de la scène des clubs et ayant un penchant pour l'italo-disco, Röyksopp combine l'inattendu et le familier, le cérébral et le frais. Principalement basé sur les domaines de la synth-pop - avec un voyage occasionnel dans le kraut-rock et le synthé expérimental des années soixante-dix - Röyksopp est un véritable pionnier et son son est tout à fait unique dans tous les sens du terme. Les superstars électroniques norvégiennes ont récemment sorti leur trilogie d'albums Mysteries I-III et feront vivre l'expérience immersive de ces productions en studio lors de leur tournée.