Le groupe Panelux et Fischer vous invite à ses portes ouvertes

Une journée au cœur du métier de Boulanger-Pâtissier

Rendez-vous ce dimanche 9 juillet de 10h à 16h pour visiter l’atelier de production de Panelux S.A. à Mensdorf où sont préparés vos pains à base d’ingrédients locaux de qualité, mais aussi de bonnes viennoiseries au beurre, une gamme traiteur savoureuse et équilibrée ainsi que des pâtisseries, l’une plus gourmande que l’autre.

La découverte d’un savoir-faire traditionnel

La société Panelux et la Boulangerie Fischer organisent une visite gratuite pour vous faire découvrir la confection de vos produits préférés. Venez découvrir le métier de boulanger avec la fabrication de nos pains, la confection à la main de nos pâtés Riesling, les étapes de fabrication de notre Bamkuch, de nos tartes de saison ou encore de nos éclairs... En fin de visite, profitez d’une dégustation et savourez tout le savoir-faire de nos équipes .

Plus qu’une visite…

Outre nos dégustations, vous pourrez aussi vous restaurer à la boulangerie Fischer où les équipes se feront un plaisir de vous accueillir en intérieur comme en terrasse. Pour les plus petits, un atelier de confection de biscuits sera proposé. Et chaque enfant pourra repartir avec ses créations décorées. Une belle journée en famille que toutes nos équipes vous feront vivre dans la découverte, le partage et la gourmandise. Retrouvez toutes les boulangeries Fischer .

L’atelier Panelux et la Boulangerie Fischer

L’histoire de Panelux est intimement liée à celle de la Boulangerie Fischer. Les deux sociétés partagent les mêmes valeurs et travaillent en étroite collaboration. Elles évoluent ensemble dans le respect du savoir-faire traditionnel et de la qualité artisanale des produits. La préparation de pains, viennoiseries, pâtisseries, mais aussi d’une gamme « traiteur », repose sur l’expérience et les compétences des équipes acquises et transmises au fil des années.