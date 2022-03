Rock : Le groupe Red Hot Chili Peppers est de retour

Le célèbre groupe américain a dévoilé «Black Summer», single extrait d’une nouvelle galette à venir au printemps 2022.

Lors de sa dernière tournée Red Hot Chili Peppers était formé par (de g. à dr.): Anthony Kiedis, Chad Smith, Flea et Josh Klinghoffer. Ce dernier a quitté le groupe en 2019. Il a été remplacé par John Frusciante. Imago

Red Hot Chili Peppers, qui a cédé son catalogue pour 140 millions de dollars en 2021, est de retour et c’est un événement à plus d’un titre. D’abord parce que cela faisait six ans que le combo n’avait plus sorti d’inédit. Ensuite parce que «Black Summer» est le premier single enregistré avec John Frusciante depuis ceux du disque «Stadium Arcadium» sorti en 2006. Le guitariste, qui avait quitté les Red Hot trois ans plus tard, est revenu pour remplacer Josh Klinghoffer en 2019.

Le nouveau titre «Black Summer» est extrait de l’album «Unlimited Love» qui sera publié le 1er avril 2022. À propos de ce disque, le 12e du groupe américain formé au milieu des années 1980, Red Hot Chili Peppers a communiqué: «Nous avons passé des milliers d’heures, collectivement et individuellement, à perfectionner notre métier et à nous présenter les uns aux autres, pour faire le meilleur album possible. Des jours, des semaines et des heures passées à s’écouter, à composer, à jammer librement avec beaucoup de soin et de détermination. Nous sommes ravis de ses sons, ses rythmes, ses vibrations, ses mots et ses mélodies».

Tournée mondiale en juin 2022

De manière plus énigmatique, les rockers ont également expliqué le but de leur prochaine galette: «Nous aspirons à faire briller une lumière dans le monde, à élever, connecter et rassembler les gens. Chacune de ses chansons est une facette de nous, reflétant notre vision de l’univers. C’est la mission de notre vie. Nous travaillons, nous nous concentrons et nous nous préparons pour que, lorsque la plus grosse vague arrive, nous soyons prêts à la surfer.»

Les Red Hot Chili Peppers partiront en tournée mondiale dès le 4 juin 2022. Pour l’heure, ils n’ont aucune date annoncée en Suisse.