Bonne nouvelle : Le groupe Simple Plan est de retour en studio

Le groupe québécois bosse en ce moment sur son 5e album, le premier depuis quatre ans.

Simple Plan est en studio en Californie, y prend du plaisir et le fait savoir sur les réseaux sociaux. Les rockers publient de nombreuses photos de leurs sessions d'enregistrement. On les voit, tout sourire, notamment au côté du producteur Howard Benson, connu pour son job avec My Chemical Romance, Adam Lambert ou encore Papa Roach.