«Enorme gravité»: Le GSM du Premier ministre espagnol a été espionné

«Énorme gravité» : Le GSM du Premier ministre espagnol a été espionné

Le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, et la ministre de la Défense, ont été espionnés par le logiciel israélien Pegasus. Leurs téléphones portables ont été infectés en mai et juin 2021.

L'affaire de cyberespionnage qui agite le monde politique en Espagne depuis le mois dernier a pris une nouvelle tournure lundi, avec l'annonce par le gouvernement que le Premier ministre Pedro Sánchez et la ministre de la Défense avaient été espionnés par le logiciel israélien Pegasus. Lors d'une conférence de presse convoquée en urgence à Madrid en ce jour férié, le ministre de la Présidence, Félix Bolaños, a affirmé que les téléphones portables de M. Sánchez et de Margarita Robles avaient été infectés en mai et juin 2021 par ce logiciel conçu par la société israélienne NSO, qui fait déjà l'objet de multiples enquêtes dans le monde depuis l'été dernier.