Le hacker de Belgacom met ses menaces à execution

Le hacker avait averti Belgacom qu'il allait poster sur le web les logins et mots de passe de certains clients. Dans la nuit de lundi à mardi, il est passé à l'acte en publiant les coordonnées de 500 d'entre eux.

Faute d'avoir obtenu gain de cause une première fois, le pirate a posté , dans la nuit de lundi à mardi, 500 logins et mots de passe sur un forum en ligne consacré à l'Internet à haut débit selon le journal Le soir. Et "Vendetta" pourrait ne pas s'arrêter là. Dans son dernier message, il évoque un total de 285 000 données confidentielles qu'il se serait procurées et qui seraient prêtes à être diffusées.