Au travail : Le harcèlement s'est amplifié

LUXEMBOURG - La situation économique difficile a aggravé les relations personnelles au travail.

Les plus touchés, selon les chiffres de l'association, sont les salariés dans le commerce. Autre constat: de plus en plus de salariés ont subi du harcèlement par un supérieur et préféré abandonner l'affaire par peur de se faire licencier. Malgré la médiation de l'ASBL, 11% des victimes ont été licenciées.