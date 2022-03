Handball luxembourgeois : Le HB Dudelange face à une meute d'ambitieux

HANDBALL - La saison de Sales-Lentz League 2015-2016 reprend ce samedi. Le HBD, champion en titre, aura de la concurrence.

Dudelange et Michel Gulbicki font partie des candidats au titre.

S'il est d'usage de «ne pas changer une équipe qui gagne», le HB Dudelange, champion la saison passée, a dû se résoudre à faire évoluer son cadre cet été. Patzak parti à Brême, Poeckes à la retraite, Hummel, Zeimetz et Hensen blessés, la formation dudelangeoise aura un nouveau visage lors de la saison 2015/2016, qu'elle débutera face à Strassen samedi.

Déjà alignés en Coupe d'Europe face aux Norvégiens de Haslum (défaites 27-34 et 23-34), le Polonais Mateusz Rydz, le Biélorusse Evgeny Semenov, le Bosnien Nikola Malesevic, également nouveau coach des dames, sont arrivés et tenteront de faire oublier Malvin Patzak et Ilija Lovrinovic. «Selon moi, nous n'avons pas perdu en qualité», assure le coach dudelangeois, André Gulbicki, pour qui le HBD ne sera toutefois qu'un candidat au titre parmi d'autres.