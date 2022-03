Handball : Le HB Esch sacré champion

Samedi, en dominant son dauphin Berchem, (25-20), le HB Esch a obtenu le cinquième titre de champion de son histoire après 2002, 2003, 2004 et 2007. Au classement final, Esch devance Berchem, 2e, à 3,5 points et Dudelange 3e à 6,5 unités. Les doubles champions en titre terminent donc sur le podium devant Bascharage, les Red Boys et Schifflange.