Handball : Le HC Berchem conserve la Coupe de Luxembourg

Berchem conserve la Coupe après avoir dominé Esch, en

finale, samedi, à la

Coque. Dudelange

est titré chez les dames.

«Cette Coupe a une dimension particulière car il y avait encore plus de monde dans la salle que l'an passé. L'atmosphère était super. Je n'avais encore jamais vu ça». Mike Majerus et Berchem ont pris le meilleur sur Esch (28-25), samedi, pour conserver la Coupe de Luxembourg dans une Coque bondée.

«En début de match, il y a avait beaucoup de fautes de part et d'autre. Les deux équipes ne voulaient pas prendre le risque d'être menées de quatre ou cinq buts. Nous voulions être à la hauteur d'Esch à la mi-temps pour faire le trou ensuite», explique le gardien de Berchem. «Nous avons été bons défensivement, et plus efficaces qu'eux devant le but. Des jeunes comme Cédric Stein et Max Kohl ont su prendre leurs responsabilités», ajoute-t-il.