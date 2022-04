Basketball : Le Heat sera tête de série No 1 en play-off

Milwaukee et Toronto sont venus à bout de Boston et Philadelphie, jeudi en NBA, dans des chocs entre cadors de l’Est, qui ont profité au leader Miami.

Jokic impérial

Les Wolves recevront ainsi les Clippers (8e) mardi prochain. Le vainqueur accèdera au play-off en tant que tête de série No 7 et le perdant aura une seconde chance de se qualifier en tant que tête de série No 8. Il lui faudra battre, à domicile, le gagnant du match entre La Nouvelle-Orléans (9e) et San Antonio (10e). Enfin, deux jours après leur piteuse élimination, les Lakers ont concédé un 8e revers de rang (128-112) à Golden State (3e). LeBron James, Anthony Davis et Russell Westbrook étaient sur le banc et leurs suppléants n’ont pas démérité, mais en face, Klay Thompson était en réussite (33 pts, 6/10 derrière l’arc).