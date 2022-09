Guerre en Ukraine : Le héros d'Azovstal a bien changé

Photographié au moment de sa libération, l'homme est méconnaissable. Sa sœur raconte que les éclats d'obus dans son bras ont été retirés «sans anésthésie, sans rien, avec des pinces rouillées». Pour se faire opérer, il devra reprendre des forces et du poids. «Son état physique est grave, bien sûr», a-t-elle indiqué. Mais mentalement… Mykhailo est très fort. Il est extrêmement heureux d'être de retour». Il a notamment déclaré: «Je marche et je respire de l'air pur, de l'air libre».

Un Britannique capturé en Ukraine a raconté son calvaire. Agé de 28 ans, Aiden Aslin avait été fait prisonnier en Ukraine, où il combattait pour Kiev, et a été condamné à mort pour mercenariat. Après sa reddition lors du siège de Marioupol en avril, «le soldat a demandé en Russe 'd'où es-tu ?' Je lui ai dit que j'étais de Grande-Bretagne et il m'a donné un coup de poing au visage», a-t-il raconté au Sun.

«Tu vas avoir une mort magnifique»

Selon son récit, il a ensuite été séparé des autres prisonniers et interrogé à l'arrière d'un véhicule blindé. «L'officier fumait une cigarette et s'est agenouillé en face de moi pour me demander 'tu sais qui je suis ?' J'ai dit non et il a répondu en russe 'je suis ta mort'». «Il a dit 'tu vois ce que je t'ai fait?' Il a montré mon dos. Il m'a montré son couteau et j'ai réalisé qu'il m'avait donné un coup avec».