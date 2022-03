Au Luxembourg : Le hêtre pourpre du Lëtzebuerg City Museum va être abattu

LUXEMBOURG – Âgé de quelque 300 ans, le magnifique hêtre pourpre situé dans la cour intérieure du Lëtzebuerg City Museum est atteint par un champignon et va devoir être abattu.

C'est une page de l'histoire de la Ville de Luxembourg qui va se tourner la semaine prochaine. Le magnifique hêtre pourpre situé dans la cour intérieure du Lëtzebuerg City Museum va être abattu la semaine prochaine, pour des raisons de sécurité. L'opération aura lieu lundi et mardi, indique la Ville dans un communiqué. Cet arbre, d’une hauteur d’environ 24 mètres et âgé de quelque 260 à 300 ans, est rongé par un champignon (ndlr: ganoderme) qui s'attaque au bois en profondeur.

La présence de ce champignon a été constatée lors d’un contrôle de l’arbre en 2010, précise la Ville. Les expertises réalisées en 2013, 2016 et 2021 ont montré que la décomposition du bois dans le tronc s’était intensifiée et propagée, de sorte que la présence de l'arbre constituait un risque sur le plan de la sécurité. Les derniers étés particulièrement secs ont encore affaibli son état de santé. Autant de raisons qui ont poussé la Ville de Luxembourg à demander son abattage au ministère de l’Environnement, du Climat et du Développement durable.