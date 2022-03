Liban : Le Hezbollah accusé d'avoir un entrepôt d'armes

Benjamin Netanyahu a présenté devant l’ONU une carte montrant, d’après lui, un «entrepôt d’armes secret» dans la banlieue sud de Beyrouth.

«Je dis aux gens du quartier de Jnah (NDLR: banlieue sud de Beyrouth), vous devez agir maintenant, vous devez vous opposer à ceci car si cela explose ce sera une autre tragédie», a déclaré en anglais Benjamin Netanyahu. «Je dis au peuple du Liban: Israël ne vous veut aucun mal mais l’Iran si. L’Iran et le Hezbollah vous ont placés délibérément, vous et vos familles, face à un grave danger», a-t-il ajouté.

Netanyahu «ment»

À Beyrouth, le chef de la formation libanaise n’a pas tardé à réagir en accusant le Premier ministre israélien de «chercher comme d’habitude à retourner le peuple libanais contre le Hezbollah». Dans un discours télévisé, Hassan Nasrallah a en outre invité la presse, dans une rare démarche, «à se rendre sur les lieux, à constater ce qu’il y a sur place et montrer au monde entier et en direct que Netanyahu ment».

Le Hezbollah n’entrepose pas «de roquettes dans le port de Beyrouth ni à proximité de stations de carburant et nous savons très bien où placer nos roquettes», a-t-il affirmé. En moins d’une heure, des dizaines de journalistes des médias arabes et étrangers, y compris l’équipe de l’AFP, se sont rendus sur le site situé dans un quartier populaire de la région de Jnah, dans la banlieue à proximité d’habitations et de commerces.

Israël et le Liban sont techniquement en état de guerre et leur frontière commune, «patrouillée» côté libanais par une force de l’ONU, reste le théâtre d’incidents sporadiques. Le 27 juillet, des échanges de tirs nourris à la frontière entre les deux pays avaient rappelé, l’histoire d’une journée, le spectre de la guerre de 2006 entre Israël et le Hezbollah. Depuis le début de la guerre en Syrie, Israël a par ailleurs mené de nombreux raids aériens dans ce pays, visant notamment des combattants du Hezbollah libanais et des forces iraniennes qui soutiennent le président syrien Bachar el-Assad.