Faune au Luxembourg: Le hibou grand-duc vit à Differdange

«Nous attendions ce moment depuis longtemps, a salué via Facebook la section Déi Gréng de Differdange. Un couple de hiboux grands-ducs s'est établi avec quatre petits dans notre commune», a-t-elle précisé.

Plus grand hibou du monde - il peut mesurer jusqu'à 75 cm - le hibou grand-duc «beaucoup chassé» a disparu pendant près de 40 ans, avant de réapparaître. «Il niche dans les murs, parfois dans des carrières et mange ce qu'il trouve, des corbeaux, des rats, des souris, des hérissons».

«Rendre visite au Grand-Duc»

Il sort à la tombée de la nuit, se reconnaît facilement à son cri caractéristique «hou hou». Son installation à Differdange serait récente, et le hibou ne volant «normalement pas» de longues distances, il serait originaire de la Grande Région. «Il y a des territoires qui disparaissent, d'autres qui apparaissent. On peut le trouver aussi bien à la campagne qu'en ville.

Autant au nord qu'au sud», précise Eric Kraus. Et forcément, au Grand-Duché, cet animal a une portée symbolique. «Quand on va les observer, on plaisante entre nous en disant qu'on va rendre visite au Grand-Duc», sourit Eric Kraus, discret sur leur localisation, pour éviter de troubler leur quiétude.