Amérique centrale : Le Honduras reste en état d’urgence à cause d'une guerre des gangs

Depuis le 6 décembre, des milliers de policiers ont été déployés dans les quartiers pauvres du Honduras, afin de lutter contre le crime organisé, et notamment les deux plus grands gangs du pays, Pandilla 18 et MS-13. Initialement prévu pour 30 jours, l’état d’exception permet la suspension de certaines garanties constitutionnelles, ce qui permet à la police de procéder à des arrestations sans mandat dans 89 quartiers de Tegucigalpa, la capitale, et 73 districts de San Pedro Sula, la capitale industrielle.