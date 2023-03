Diplomatie: Le Honduras rompt avec Taïwan et reconnaît Pékin

Les ministres des Affaires étrangères hondurien et chinois Eduardo Enrique Reina et Qin Gang.

La Chine et le Honduras ont établi dimanche des relations diplomatiques, un revers pour Taïwan qui perd encore un allié et dénonce les «coercitions et intimidations» de Pékin. Tegucigalpa avait annoncé quelques heures auparavant la rupture de ses liens avec Taïpei, lequel n’est désormais plus reconnu que par 13 États dans le monde.