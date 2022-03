Le Honduras se passe de ses libertés constitutionnelles

Un couvre-feu court jusqu'à la fin de la semaine. Durant cette période, le Congrès a approuvé la suspension des libertés inscrites dans la Constitution.

"La mesure autorise à maintenir des personnes en détention pendant plus de 24 heures, et suspend des garanties comme la liberté d'association et de réunion, ainsi que le droit à la libre circulation", a expliqué Doris Gutierrez, du parti de gauche Unification démocratique.