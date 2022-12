EuroMillions : Le jackpot de 143 millions d'euros est tombé en Belgique

Un parieur en Belgique a coché les numéros gagnants à l'EuroMillions et empoché près de 143 millions d'euros mardi soir. Une coquette somme loin toutefois des gains records.

Il fallait cocher les numéros (12 - 20 - 25 - 26 - 27) et les bonnes étoiles (8 et 12) pour espérer voir sa vie changer et c'est ce qu'a fait un parieur en Belgique, rapportent les médias belges, relayant les informations de la Loterie nationale belge. L'heureux gagnant empoche ainsi 142 897 164 euros, de quoi voir l'avenir plutôt sereinement.

C'est le 3e plus gros gain jamais décroché en Belgique après ceux remportés en 2017 (153 millions d’euros) et en 2016 (168 millions). La somme ne fait cependant pas partie du top 10 des plus gros gains: en juillet 2022, un Britannique avait décroché 230 millions d'euros. En France, le record est de 220 millions d'euros, empochés par une habitante de Tahiti en 2021.

Au Luxembourg, le plus gros gain s'est élevé à près de 66 millions d'euros en septembre 2013. Depuis, deux chanceux ont décroché un peu plus de 31 millions d'euros (2015) et un peu plus de 28 millions d'euros (2020).

Vendredi prochain, le jackpot s'élèvera à 170 millions d'euros.