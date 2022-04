Tirage du Lotto : Le jackpot de 45 millions d'euros a été remporté

LUXEMBOURG – Un ou une chanceuse, ayant validé son ticket au Luxembourg ou en Allemagne, a découvert les six bons numéros du tirage du Lotto et le super numéro.

Cette personne remporte le jackpot de 45 millions d'euros. Elle a jusqu'à 91 jours suivant la date du tirage pour récupérer son gain. Elle devient ainsi la 21e millionnaire de l'année 2022 grâce au Lotto. Les 74 personnes qui ont trouvé cinq bons numéros et le super numéro remportent chacune 146 908,50 euros. Une belle somme aussi.

La dernière fois que le jackpot avait atteint la somme maximale de 45 millions d'euros, c'était le 19 janvier dernier. Personne n'avait trouvé les six bons numéros et le super numéro. Six joueurs s'étaient partagé le pactole.