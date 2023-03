Chance: Le jackpot de l'Euromillions est à nouveau tombé en Belgique

Il n'y a pas de doute: en ce moment; la chance sourit aux joueurs de la Belgique! C'est en effet un résident du royaume qui a coché les bons numéros de l'Euromillions (5, 12, 25, 36, 46) et les bonnes étoiles (6 et 10) et qui a du même coup décroché le jackpot de 66 millions d’euros.

Loin toutefois des records: en juillet 2022, un Britannique avait décroché 230 millions d'euros. Au Luxembourg, le plus gros gain s'est élevé à près de 66 millions d'euros en septembre 2013. Depuis, deux chanceux ont décroché un peu plus de 31 millions d'euros (2015) et un peu plus de 28 millions d'euros (2020).