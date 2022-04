Au Luxembourg : Le jackpot du Lotto va tomber ce mercredi

Un jackpot LOTTO maximum de 45 millions d’euros sera obligatoirement remporté ce mercredi, indique ce lundi la Loterie nationale dans un communiqué. Il a en effet atteint son maximum lors du dernier tirage. «Ce tirage LOTTO est d’autant plus exceptionnel que si aucun joueur ne trouve les six bons numéros et le Superzahl du premier rang, la cagnotte sera alors attribuée au rang suivant, précise-t-elle. Une chance supplémentaire de devenir millionnaire!»

Pour rappel, le LOTTO est un jeu de tirage coordonné joué à la fois en Allemagne et au Luxembourg où la Loterie Nationale le commercialise. C'est un jeu de type "6/49" possédant deux jeux additionnels: Super 6 et Spiel 77 qui peuvent être joués en ajoutant le prix des mises correspondantes sur le bulletin de jeu. Les tirages sont effectués tous les mercredis et samedis soir et il également possible de s'abonner pour plusieurs semaines et/ou plusieurs tirages à la suite.