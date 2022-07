Un des plus gros gains de l’histoire : Le jackpot d’une loterie américaine dépasse la barre du milliard de dollars

Le jackpot du tirage de la loterie américaine Mega Millions de vendredi a franchi la barre du milliard de dollars, ce qui en fait le quatrième plus gros gain jamais affiché, a annoncé son organisateur mercredi. Le gros lot de cette loterie n’a cessé de croître depuis plus de trois mois, tout comme les rêves de fortune de ses joueurs, personne n’ayant réussi à deviner les six bons numéros lors des 29 tirages précédents. Vendredi, un peu plus de 1 milliard de dollars seront en jeu, selon un communiqué de presse de Mega Millions.