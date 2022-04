Chance au Luxembourg: Le jackpot tombe deux fois en neuf jours au Casino 2000 de Mondorf

C'est bien connu, la chance sourit aux audacieux et deux joueurs du Casino 2000, à Mondorf-les-Bains, ont pu le vérifier ces derniers jours. Le dimanche 10 avril tout d'abord, Marc, un jeune retraité français, a remporté la bagatelle de 68 525 euros au «Dancing Drum» (machine à sous), soit la plus grosse somme distribuée depuis le début de l'année 2022.

«Il a juste misé 1,70 euro, a indiqué à L'essentiel une porte-parole de l'établissement qui précise que l'heureux gagnant prévoit simplement de profiter un peu plus de sa retraite. Si les problèmes volent en escadrille, les séries de chance existent elles aussi. La preuve, puisqu'à peine neuf jours plus tard, le mardi 19 avril, un autre joueur a cette fois remporté 13 129 euros, un gain certes plus modeste mais qui permet tout de même de se faire plaisir.

Depuis le 1er janvier 2022, le total des jackpots et lots cumulés remportés au Casino 2000 s'élève à près de 53 millions d'euros. Chaque mois, une quinzaine de jackpots supérieurs à 10 000 euros sont remportés à Mondorf-les-Bains, une centaine de plus de 5 000 euros et quelque trois milliers de plus de 1 000 euros, selon la direction de l'établissement.