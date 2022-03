Le Japon compte ses suicidés

Les bénévoles du service téléphonique ouvert aux personnes ultra dépressives au Japon croulent sous les appels alors que la crise économique pourrait grossir les rangs des désespérés.

Plus de 30 000 personnes mettent fin à leur jour chaque année dans l'archipel, des hommes dans près de trois-quarts des cas, ce qui fait du Japon l'un des pays connaissant le plus fort taux de suicide, 24 pour 100 000 habitants en 2006 contre une moyenne mondiale de 16 selon l'OMS.

Une ligne téléphonique est ouverte aux suicidaires par l'association Inochi no Denwa («le téléphone de la vie»), pour leur permettre de se confier et d'éviter qu'ils ne passent à l'acte. Mais, faute de volontaires et de moyens, l'association ne parvient pas à répondre à la demande, rapporte le quotidien Asahi Shimbun.