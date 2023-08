Le Japon et la Corée du Sud en alerte à l'approche de la tempête Khanun

Les compagnies aériennes ont annulé plusieurs centaines de vols et les autorités ont émis des avertissements, mercredi au Japon et en Corée du Sud, à l'approche du typhon Khanun, rétrogradé en tempête. La tempête, qui a été rétrogradée du rang de typhon, a déjà incité la Corée du Sud à évacuer des dizaines de milliers de personnes qui campaient à un rassemblement mondial de scouts, qui avait déjà été frappé par une vague de chaleur.

Mercredi, environ 16 000 foyers étaient privés d'électricité en raison des fortes pluies qui se sont abattues sur l'île de Kyushu, la plus méridionale du Japon. L'Agence météorologique japonaise a mis en garde contre les pluies torrentielles et le risque «croissant» de «glissements de terrain et d'inondations potentiellement mortels» dans la région de Kagoshima, sur l'île de Kyushu.