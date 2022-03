Mondial 2010 : Le Japon mate le Danemark et séduit

Deux coups francs et un joli but collectif ont qualifié jeudi un Japon talentueux pour le deuxième 8e de finale de son histoire, aux dépens du Danemark (3-1), éliminé sans briller du Mondial-2010.

les Japonais ont dominé physiquement et techniquement.

Pour finir deuxième derrière les Néerlandais et affronter le Paraguay mardi, le Japon a fait mieux que le nul dont il avait besoin, face à un Danemark dépassé qui n'a répliqué que par un but de l'attaquant Jon Dahl Tomasson (81, 2-1).

Pour illustrer la différence de niveau entre les deux équipes, l'attaquant Okazaki concluait comme à la parade un joli mouvement collectif, avec un festival de Honda (87, 3-1). Petitement battue par les Pays-Bas (0-1) et tombeuse du Cameroun (1-0), l'équipe de Takeshi Okada peut espérer plus grand destin que les 8e de finalistes du Mondial-2002, disputé à la maison. Vifs, fluides, intelligents, organisés, les Japonais ont dominé physiquement et techniquement, à l'image de Matsui, proche d'ouvrir le score d'une jolie aile de pigeon (12).