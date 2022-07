Décision de l'autorité nucléaire : Le Japon pourra jeter les eaux de Fukushima dans l'océan

Le projet avait déjà été validé en 2021 par le gouvernement japonais, au grand dam de Greenpeace et des pêcheurs locaux. Il est supervisé par l’Agence internationale de l’énergie atomique.

Plus d’un million d’eaux contaminées au tritium après le tsunami de 2011 doit être, selon le projet, rejeté progressivement dans la mer à partir du printemps 2023.

Le régulateur nucléaire japonais a approuvé vendredi le plan de rejet en mer des eaux contaminées de la centrale accidentée de Fukushima Daiichi tel que l’a proposé l’opérateur Tepco, lequel devra toutefois encore convaincre des autorités et communautés locales. Ce projet controversé avait déjà été validé l’an dernier par le gouvernement et il est supervisé par l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) qui estime qu’il va se faire «en pleine conformité avec les normes internationales» et qu’il ne va causer «aucun dommage à l’environnement».