Coupe du monde : Le Japon, premier qualifié pour le Mondial-2014

Le Japon a décroché son billet pour la prochaine Coupe du monde au Brésil en signant un match nul 1-1 contre l'Australie mardi, à Saitama, lors de la 7e journée des qualifications de la zone Asie.

Les Japonais étaient menés depuis la 82e minute par les «Socceroos», en tête grâce à un but de Tommy Oar. Au Brésil, les Japonais participeront au cinquième Mondial de leur histoire, le cinquième d'affilée. Les quadruples vainqueurs de la Coupe d'Asie des Nations (1992, 2000, 2004, 2011) se sont qualifiés deux fois pour les huitièmes de finale d'un Mondial, en 2002 (défaite 1-0 contre la Turquie) et en 2010 (0-0, défaite 5 tirs au but à 3 contre le Paraguay). En tant que champions d'Asie, les Samouraïs vont déjà visiter le Brésil pour la prochaine Coupe des Confédérations (du 15 au 30 juin), où ils affronteront dans le Groupe A le Brésil, le Mexique et l'Italie.