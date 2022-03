Le Japon reconnaît officiellement les Aïnous

Vivant depuis des millénaires sur l’archipel, ce peuple a des origines mystérieuses. Cette minorité, longtemps discriminée, est sur le point de disparaître.

Peuple d’origine animiste, vivant de la chasse et de la pêche, les Aïnous "sont un peuple indigène avec sa propre langue, religion et culture", a reconnu officiellement le Parlement japonais. Bien que largement symbolique, cette reconnaissance devrait toutefois déboucher sur une aide dans le domaine de l'éducation et de l'emploi. Seuls 17% des Aïnous sortent diplômés de l'université, deux fois moins que la moyenne nationale.

Ils ne sont plus que 70 000 à vivre principalement sur l’île d’Hokkaido. Les Aïnous ont été contraints de renoncer à leurs terres, langue et mode de vie par la "loi sur les anciens aborigènes de Hokkaido" adoptée en 1899 à Tokyo. Abrogée en 1997, elle a été remplacée par une loi appelant à protéger les traditions aïnoues qui n'avait pas, toutefois, reconnu ce peuple comme indigène.

Les Aïnous diffèrent ethniquement des Japonais: plus grands et dotés d'une pilosité plus fournie, ils ont aussi la peau plus claire et n'ont pas les yeux bridés.