Après un tir de missile : Le Japon renforce ses sanctions contre Pyongyang

Après le refus de la Chine et de la Russie de renforcer les sanctions contre la Corée du Nord, suite au lancement de son missile, Tokyo hausse encore le ton.

Le Japon a annoncé vendredi de nouvelles sanctions contre la Corée du Nord, après le tir d’essai d’un missile balistique intercontinental, la semaine dernière, à la suite des appels de Washington à une action internationale plus sévère contre Pyongyang.

Le Japon impose déjà un embargo commercial à la Corée du Nord, et interdit à ses navires l’entrée des ports nippons dans le cadre de sanctions unilatérales contre Pyongyang, mais a déclaré vendredi, qu’il allait «désigner quatre groupes et neuf individus impliqués dans le développement du nucléaire et des missiles».